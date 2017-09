Copila dispărută în urma exploziei din satul Hrubna Nouă, a decedat. Corpul neînsufleţit al micuţei, găsit după trei ore de căutări

19:15

Nu au purtat haine de brand şi nici buchete scumpe nu au avut, iar emoţiile lor au fost împărtăşite nu de părinţi, ci de profesorii de la internat. Vorbim despre 40 de minori de la şcoala internat din Cărpineni, care au păşit în noul an şcolar. Pentru al patrulea an consecutiv, copiii invaţă în liceul