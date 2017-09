Oamenii din Bălți cer primăriei să mute containerele de gunoi de lângă terenurile de joacă pentru copii. Funcționarii lui Usatîi se țin doar de promisiuni

13:05

"La Tomatina" ar avea la origini o întîmplare de prin 1940, cînd mai mulţi tineri au pornit o bătaie cu roşii în timpul desfăşurării unei parade, în Plaza del Pueblo din Bunol. Dacă în primul an "muniţia" a fost procurată de pe tarabele pieţei din apropiere, în anul următor, participanţii şi-au adus propriile roşii. Unii spun însă că La Tomatina este o sărbătoare dedicată lui San Luigi, patronul oraşului, iar alţii povestesc că totul ar fi început de la cîţiva copii care au început să arunce cu roşii în muzicienii care tot veneau în piaţa centrală a oraşului, dar cîntau foarte prost. An după an, "La Tomatina" a cîştigat tot mai mulţi adepţi, ajungînd la peste 50.000 într-un an, însă numărul lor a fost limitat de autorităţi, în 2013, la 20.000 (5.000 de localnici şi 15.000 de turişti din toată lumea). Pentru a nu răni pe cineva, roşiile trebuie mai întîi stoarse şi abia apoi aruncate.