Explozie într-o casă de locuit din Făleşti. Salvatorii caută o fetiță de patru ani sub dărâmături

17:26

Un procuror al Procuraturii de Circumscripţie Chişinău a fost reţinut astăzi de procurorii anticorupţie şi CNA, în cadrul unui dosar de trafic de influenţă. În acelaşi caz au mai fost reţinuţi un poliţist din Ialoveni şi doi foşti poliţişti. Investigarea cazului a pornit de la denunţul unui intermediar care avea rolul de transmitere a banilor […]