Familia care și-a vândut bunurile pentru a călători tot restul vieții

Angajații Poliției de Frontieră au deconspirat activitatea ilicită a doi cetățeni moldoveni, care transportau bunuri fără acte de proveniență sau deținere. În ambele cazuri, loturile de marfă erau camuflate în mijloacele de transport, în scopul eludării controlului vamal la trecerea frontierei de stat.