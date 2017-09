Mesaj de felicitare al Prim-ministrului Pavel Filip cu ocazia Zilei Armatei Naţionale

10:55

Dragi compatrioţi! Timp de 26 de ani sfârşitul verii e marcat de spiritul Declaraţiei de Independenţă din 27 august 1991. Circumstanţele geopolitice favorabile, dar şi curajul şi voinţa politică a unei generaţii remarcabile au dat naştere unei entităţi statale noi – Republica Moldova. În acest răstimp s-au perindat parlamente şi guverne de toate culorile, au avut loc evenimente tragice, dar și unele pline de entuziasm, am asistat la decizii inspirate, dar și crize profunde, care au afectat vieţile cetăţenilor. În toţi aceşti 26 de ani am avut parte de mai multe promisiuni decât realizări, mai multe dezamăgiri decât împliniri, mai multă sărăcie decât bunăstare. Aşteptările au fost şi rămân enorme. Însă aşteptările mari solicită o mare responsabilitate, multă răbdare, sacrificiu şi foarte, foarte multă muncă. Nimic nu se întâmplă de la sine. Am învăţat din mers că Republica Moldova nu înseamnă numai Guvernul, Parlamentul şi alte instituţii. Republica Moldova înseamnă, în primul rând, sutele de mii de oameni care merg în fiecare dimineaţă la muncă, sutele de mii de copii care îşi fac studiile, sutele de mii de oameni în vârstă care au muncit o viaţă şi merită un trai mai bun. Republica Moldova înseamnă şi cetăţenii noştri plecaţi la munci peste hotare şi care contribuie din plin la stabilizarea şi dezvoltarea economică. Am ferma convingere că ei vor reveni acasă aducând cu ei plus valoarea unei experienţe de nepreţuit. Evident, Republica Moldova este un stat democratic. Drepturile omului şi pluralismul politic sunt nu numai valori fundamentale consfinţite în Constituţia ţării, dar tot mai mult – realităţi. Avem exerciţiul democratic al alegerilor libere care asigură accederea la putere a celor mandataţi direct de popor. Există toată deschiderea pentru dialog, pentru proiecte alternative şi critică. Însă în actualul context internaţional şi regional sunt extrem de periculoase demagogia şi populismul. De opt ani de zile, cu succese şi rateuri, mergem consecvent pe calea integrării europene. Am ales conştient un model de dezvoltare, avem toată deschiderea şi sprijinul partenerilor occidentali şi numai un om rău intenţionat poate nega că avem şi multe schimbări pozitive. Libera circulaţie, diversificarea exporturilor, creşterea investiţiilor, sporirea securităţii energetice - toate sunt realizări de necontestat. Moldova nu numai geografic şi cultural este o ţară europeană. Ea, zi de zi, pas cu pas, se aliniază standardelor europene, devine o componentă a civilizaţiei continentale. Am certitudinea că apelurile la revizuirea vectorului strategic de integrare europeană sunt iresponsabile şi extrem de periculoase. Republica Moldova nu mai poate supraviețui unei noi revizuiri a cursului geostrategic. A venit timpul să nu mai speculăm pe nostalgii şi promisiuni deşarte. Nu putem să rămânem în continuare ţara şanselor ratate şi a politicienilor inconsecvenţi. De asta mi-aș dori ca liderii noștri politici să fie în stare să formeze un front european: avem nevoie de mobilizare și de cooperare între forțele care văd viitorul la Vest. Nu trebuie să blamăm, să-i acuzăm pe cei care cred altceva, ci doar să vorbim cu ei și să le explicăm ce este de făcut. La finalul zilei, cu toții vrem să fim respectați și să trăim mai bine într-o țară care să fie partener la masă, și nu subordonat geopolitic. Stimaţi cetăţeni! Cred cu tărie în viitorul Republicii Moldova. Moldova va deveni o țară puternică. Pentru asta trebuie să ne respectam reciproc. Să nu împărțim și să nu scindăm societatea noastră. Dimpotrivă să ne unim. Și atunci fiecare cetăţean îşi va putea realiza pe deplin potenţialul său creator aici, acasă, îşi va trăi frumos viaţa alături de oamenii dragi şi va putea spune cu mândrie: aici e Patria mea – Republica Moldova. La mulţi ani, Moldova! La mulţi ani, stimaţi compatrioţi!