Mark Zuckerberg şi soţia acestuia nu mai pot fi blocaţi pe Facebook. Iată explicaţia

O firmă londoneză din sectorul muzical oferă angajaților ei câteva zile de concediu „pentru mahmureală", pentru a-i stimula astfel să profite mai mult de viața nocturnă a metropolei britanice și să se odihnească apoi în liniște la domiciliu după petrecerile la care au participat, relatează joi AFP.