(VIDEO) CM 2018: Spania învinge la scor Italia și e aproape de calificare

08:35

Aşa-numitul Minister de Externe de la Tiraspol anunţă că, în ultimile zile, de pe Aeroportul Internaţional Chişinău au fost expulzaţi mai mulţi oficiali ruşi care ar fi trebui să ajungă în regiunea transnistreană, acţiunile Chişinăului fiind catalogate drept o „filtrare” a oaspeţilor străini care se îndreaptă în Transnistria”. The post Tiraspolul acuză Chişinăul că încalcă dreptul internaţional, expulzând oficialii ruşi care se îndreaptă în Transnistria appeared first on Independent.