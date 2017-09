Vorniceni, portretul unui sat afectat de migrație, cu bune și rele

00:46

Noul an de învăţământ ar putea începe cu uşile închise pentru preşcolarii din comuna Vadul Raşcov, raionul Şoldăneşti. În prag de 1 septembrie, instituţia încă nu a cumpărat produse alimentare. În plus, frigiderul este defectat şi nici gaz la bucătărie nu este. Tatiana Roşca, şefa grădiniţei-creşe „Prichindel", se plânge că depozitul instituţiei este gol şi […]