Ce trebuie să faci dacă spargi un termometru. Este mai grav decât credeam

Ştiai că egiptenii din antichitate credeau că mâncând lămâi şi bând sucul de lămâie se ţineau departe de orice formă de otrăvire, iar studii recente au confirmat convingerea lor? Sunt foarte multe beneficii pentru sănătate pe care lămâile ni le aduc şi pe care le ştim de sute de ani. Cele mai cunoscute sunt acelea că lămâile sunt antivirale, antibacteriene şi imunostimulatoare şi că sunt folositoare în diete pentru că sucul de lămâie este un ajutor digestiv şi un detoxifiant pentru ficat. Lămâile conţin acid citric, calciu, magneziu, vitamina C, bioflavonoide, pectine, toate întăresc imunitatea şi luptă împotriva infecţiilor.