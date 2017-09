Primele Știri - 2 Septembrie 2017, 18:00

19:40

Concert incendiar în viile de la Cricova. Combinatul de vinuri îşi va sărbători a 65-a aniversare printr-un festival deosebit, intitulat Must Fest. Aşa cum spune şi numele, la eveniment se va bea mult must şi se va dansa până noaptea târziu sub melodiile celebrului interpret balcanic Goran Bregov...