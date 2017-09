Putin nu va participa la sesiunea anuală a Adunării Generale a ONU

09:55

Ziua de sîmbătă aduce un festival inedit – Noaptea Filmelor sub Stele ediția a IV-a. Scopul Festivalului este de a promova filmele clasice din anii 30-70 ce au cucerit întreaga lume și au modelat industria filmelor. Organizatorii își propun să creeze o atmosferă relaxantă și ca fiecare participant al acestui festival să petreacă nouă seri frumoase în compania celor dragi. Festivaluri: Welcome to