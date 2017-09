Dacă vă plac animalele, alăturați-vă Marșului Internațional pentru Drepturile Omului! Veniți în centrul Chișinăului

09:16

„Limba română” „Timp care curge, timp ce purcede În urmă-ne multe n-or să rămână, Dar niciodată nu se va pierde Doamna frumoasă, limba română. S-or duce zilele, iubiri fără margini Vor trece sub marea uitare stăpână, Dar niciodată n-o cădea în paragini Doamna românilor, limba română. Cuvântul ei dulce ne este nume Glasul ei cântec […]