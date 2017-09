MEI a eliberat certificatul de urbanism pentru proiectarea gazoductului Ungheni – Chișinău

14:10

Începând cu data de 1 septembrie, transportul public din capitală va circula conform graficului de toamnă, anunță Primăria Chișinău. Având în vedere creşterea numărului de pasageri, Întreprinderile Municipale „Regia Transport Electric Chişinău" şi „Parcul Urban de Autobuze" vor suplini numărul unităţilor de transport emise la linie. Zilnic pe străzile capitalei vor circula circa 300 de troleibuze şi peste 110 autobuze.