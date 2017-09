Cu barca pneumatică peste Prut. 20.000 pachete de ţigări din RM urmau să ajungă în România

14:26

Polițiștii de frontieră moldoveni și grănicerii ucraineni au realizat în punctul de trecere "Tudora-Starokazacie" schimb de infractori dați în căutare internațională. Din R. Moldova a fost extrădat un cetățean ucrainean, căutat pentru escrocherie, iar din Ucraina a fost predat un cetățean moldovean, dat în urmărire pentru organizarea migrației ilegale. Conform informației Centrul Cooperare Poliţienească Internatională […]