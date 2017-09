Recep Erdogan, dezlănțuit la adresa americanilor: „Este un semn scandalos despre cum funcţionează justiţia în Statele Unite”

13:45

Comisia Europeană s-a declarat pregătită vineri să „analizeze" o cerere de ajutor din partea Ungariei pentru finanțarea protecției frontierelor, reamintind în același timp că solidaritatea europeană în fața crizei migratorii nu este „un meniu a la carte", relatează AFP.