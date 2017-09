Pentru iubitorii de camping, Citroen a prezentat SpaceTourer Rip Curl!

09:35

Noul Porsche Cayenne a fost deconspirat la doar cîteva zile înainte de premiera oficială. Imaginile cu noul model au apărut recent pe internet iar noi nu am ezitat să vi le prezentăm și vouă. La 29 august oficialii companiei vor prezenta lumii întregi noua generație al celui mai vîndut Porsche din ultimii ani. Inginerii germani The post Iată cum arată noul Porsche Cayenne! appeared first on Autoexpert.