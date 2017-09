Din 2018, ruşii care vor dori să intre în Ucraina vor trebui să se înregistreze prealabil la Ambasada Ucrainei de la Moscova

11:15

Cazul tânărului de 31 de ani, decedat acum câteva zile în unul dintre penitenciare, seamănă cu „Pădurea Domnească", caz în care autoritățile, la fel ca şi acum, au folosit un discurs „mincinos", încercând să ascundă adevărul. De această părere este liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Viorel Cibotaru. The post Viorel Cibotaru, despre decesul dubios din Penitenciarul nr.13: Capătă dimensiunile unui alt caz numit „Pădurea Domnească” appeared first on Independent.