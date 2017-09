PROBĂ în cazul tânărului care a decedat la Penitenciarul nr. 16 din capitală. Șeful de escortă a refuzat să îl transporte la spital // FOTO

11:10

Iata in ce zodii sunt nascute cele care fura cu nerusinare barbatii altora: Gemeni Femeia aceasta cu dubla personalitate e periculoasa fiindca nu stii niciodata ce e in mintea ei. Se preface cu atata seninatate, incat ai crede-o o prietena adevarata. In realitate, gandurile sale sunt canalizate spre cum sa te lase fara barbatul iubit. Are tehnicile ei de a cuceri: e seducatoare, e sociabila, vesela, frumoasa, deci are toate atuurile pentru a castiga inima celui pe care a pus ochii. Nimic nu o opreste din drumul sau, nici macar faptul ca barbatul dorit este casatorit. Sagetator Si pe nativa Sagetator e bine sa stai cu ochii atunci cand se afla prin preajma barbatului iubit. E frumoasa si are un spirit liber, e plina de viata, extrem de sexy si atrage ca un magnet barbatii. Asadar, nu e de mirare daca sparge casnicii, daca distruge relatii. Atunci cand ii place un barbat, isi elibereaza toata feminitatea de care e capabila, iar acesta nu va ramane insensibil la farmecele ei fiindca nu are cum. Practic, ea nu face altceva decat sa isi testeze limitele. Berbec Nativa din zodia Berbec e o provocare pentru orice barbat. Ii ameteste cu energia ei, ii vrajeste cu personalitatea ei puternica, ii determina sa o doreasca si sa faca ei tot ce le sta in putinta pentru a o avea. Asadar, femeia aceasta va face sa para ca nu ea e vinovata ca a stricat o relatie. Pentru ea, consecintele acestui act nu sunt importante. Prefera sa isi asume riscul tocmai pentru ca altfel n-ar castiga. Tradarea in care se face partasa o incita foarte mult, potrivit ele.ro.