100 de cazuri de pestă porcină, confirmate în Ucraina, în anul curent

13:16

Șeful de escortă a refuzat să transporte la spital deținutul care a decedat — (FOTO) Redacția TV8 a intrat în posesia unor probe care confirmă faptul că șeful de escortă a refuzat să îl transfere pe Andrei Braguța la Spitalul Clinic de Psihiatrie. În data de 22 august, tânărul, care era deținut în izolator, a solicitat ajutorul ambulanței. Încă atunci, doctorii au cerut internarea lui în spital. Șeful de escortă însă ar fi refuzat spitalizarea pentru că la acel moment, ar fi lipsit angajații care urmau să-l escorteze. Faptul poate fi confirmat și de o înscriere din Registrul de evidență a acordării primului ajutor medical persoanelor deținute: „Șeful de escortă a fost împotrivă ca să fie transportat la SCP, deoarece lipsesc colaboratori pentru escortare”. TV8 a solicitat o reacție pe marginea acestei probe de la Ministerul de Interne, însă deocamdată nu am primit nici un răspuns. Potrivit surselor, medicii de la ambulanță l-au diagnosticat cu tulburări psihice și au cerut internarea acestuia în Spitalul de Psihiatrie. Contactat de TV8, responsabilul de la escortă a negat că ar fi refuzat escortarea reținutului. El a spus că în acea zi nu a parvenit nicio solicitare. „Nu am fost informat, așa ceva nu am avut. N-am avut nicio solicitare, n-am avut nicio informație, n-am avut nicio indicație, nu am avut nimic”, susține Chirca Alexandru, batalionul special de escortă și pază. Ieri, IGP a emis un comunicat în care menționează că din cauza comportamentului neadecvat al reținutului, serviciul de urgență 903 a fost solicitat de mai multe ori, acesta fiind diagnosticat de medici cu „tulburare psihică, schizotipală”. Continuarea, aici. Sursă: tv8.md Record Șeful de escortă a refuzat să transporte la spital deținutul care a decedat — (FOTO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.