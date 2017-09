(GALERIE FOTO) Cum arată bijuteriile pe patru roţi ale lui Kim Jong-Un, maşinile de serie din Coreea de Nord

10:26

Deși Republica Moldova are legea ghişeului unic pentru facilitarea activităţii de întreprinzător, totuși acesta funcționează cu scârț, iar businessul se plânge pe birocrație tergiversarea emiterii actelor. Este opinia exprimată în cadrul emisiunii ”15 minute de realism economic” de către expertul IDIS Viitorul, Viorel Pârvan. The post Expert: Ghinionul ghișeului unic pune piedici businessului appeared first on Independent.