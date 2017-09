Un moldovean implicat într-un accident în Oradea, transportat cu o autospecială SMURD la Chişinău// VIDEO

08:56

Fostul preşedinte al raionului Criuleni, Iurie Andriuţa, împreună cu administratorul Întreprinderii municipale "Edilitate Criuleni", vor compărea pe banca acuzaţilor pentru organizare şi, respectiv, complicitate la comiterea abuzului de serviciu, soldat cu prejudicierea intereselor publice în proporţii considerabile. Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală şi a trimis dosarul de învinuire a celor doi în judecată. Potrivit […]