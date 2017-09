(OPINIE) Sărbătoarea pseudo-independenţei Moldovei

15:45

Noul preşedintele francez Emmanuel Macron, care a venit săptămâna trecută în România, a declarat că viaţa ca liderul uneia dintre marile puteri ale lumii este mai puţin „cool" decât ar părea la prima vedere, oferind ca exemplu discuţiile cu omologul său turc Recep Tayyip Erdogan, relatează Reuters.