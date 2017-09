Bill Gates a fost detronat. Cine a devenit cel mai bogat om din lume

10:06

Albot scrie istorie în tenisul moldovenesc. S-a calificat în turul III US Open Radu Albot defilează la US Open. Pentru prima dată în carieră, moldoveanul s-a calificat în turul trei la un turneu de grand slam. Moldoveanul scrie istorie pentru tenisul din Republica Moldova, pe tărâm american. Radu Albot, aflat pe locul 138 mondial, venit din calificări, l-a eliminat joi dimineaţă, în turul doi pe Yen-Hsun Lu, din Taipei aflat pe locul 63 mondial. Moldoveanul a avut parte de un meci maraton de cinci seturi, încheiat în tie-break. Albot a câştigat primul set cu 6-2, pe al doilea cu 7-6 (9-7), după care a cedat setul trei cu 5-7 şi pe al patrulea cu 0-6. A reuşit minunea în setul cinci unde s-a impus cu 7-6(7-2), după 3 ore şi 56 de minute de joc. În turul trei, Albot va juca cu americanul Sam Querrey, favorit numărul 17 la US Open. Prezent pentru al patrulea an consecutiv pe tabloul principal de la US Open, Radu Albot reuşeşte pentru prima dată să acceadă în turul trei. În primele trei participări s-a oprit în primul tur. Pentru accederea în turul trei la US Open, Radu Albot are asigurat un cec în valoare de 144.000 de dolari şi 90 de puncte ATP.