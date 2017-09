Armata Română se înzestrează cu 48 avioane de vânătoare F16

13:06

După lecția de tenis predată Simonei Halep în primul tur, Maria Sharapova a continuat recitalul la US Open. Între timp, rusoaica a ajuns în turul trei la ultimul Grand Slam al anului. Maria Sharapova s-a calificat în turul trei la US Open. Ea a învins-o cu 6-7, 6-4, 6-1 pe unguroaica Timea Baboș. Revenită după o