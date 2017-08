Monica Niculescu s-a calificat în turul trei de la US Open

13:10

Coloana vertebrala Majoritatea persoanelor pierd un centimetru la fiecare decada, incepand cu 40 de ani, lucru care este inrautatit in cazul femeilor, odata cu menopauza. Inca de la 35 de ani oasele incep sa piarda din minerale, in principal calciu, ele devenind mai sensibile si predispuse la accidente, dar si la osteoporoza. Cele 23 de discuri intervertebrale, care absorb socurile asupra coloanei, sunt alcatuite in masura de 88% din apa, asa ca ele se comprima treptat. In special in timpul zilei acestea se taseaza si isi recapa marimea in timpul noptii, asa ca dupa o noapte de somn vei masura cu 1 – 1,5 centimetri mai mult decat seara. Dar, odata cu inaintarea in varsta, acestea nu isi mai revin si raman micsorate. Scaderea in inaltime reprezinta un semn al aparitiei osteoporozei, in special la femei, iar la barbati poate insemna si o problema de inima. Un studiu britanic, publicat in 2006, arata ca cei care pierd 2,8 centimetri sau mai mult in 20 de ani sunt cu 46% mai predispusi la boli coronariene, potrivit doctorulzilei.ro. In jur de o cincime dintre oameni reusesc sa isi mentina inaltimea odata cu varsta. Genele ajuta foarte mult, dar elementul principal este dat de un mod de viata sanatos. Este bine sa consumi alimente bogate in calciu (lactate, legume cu frunze verzi) si vitamina D (peste gras, brocoli). Evita fumatul si alcoolul pe cat posibil, la fel ca excesul de cafeina. In plus, cercetatorii au descoperit ca cei care fac aerobic in mod regulat scad doar o jumatate din inaltimea pierduta de restul persoanelor. In plus, daca nu faci exercitii pentru abdomen si acesta devine proeminent, nu va fi deloc un lucru benefic pentru coloana, care se va putea stramba. Inima Inima se micsoreaza cu o medie de 0,3 grame in fiecare an, afectandu-i in acest fel capacitatea de a pompa sangele in corp. Cu ajutorul RMN-ului au fost analizati barbati si femei intre 45 si 85 de ani de catre cercetatorii de la Universitatea Hopkins, constantandu-se ca varsta face ca procesul de contractie si eliberare sa dureze cu 2-5% mai mult, astfel incat cantitatea de sange pompat scade cu 9 ml in fiecare an. O inima care fusese marita din cauza hipertensiunii nu va mai primi suficient sange si va fi predispusa la imbolnavire. La fel ca toti ceilalti muschi, inima ramane in forma daca se fac exercitii fizice, asa ca toate actvitatile de tip cardio ii fac bine. Incearca sa alergi, sa mergi pe bicicleta sau macar sa mergi rapid prin parc timp de 40 de minute in fiecare zi. Organele sexuale Organele sexuale ale femeilor si barbatilor se micsoreaza odata cu varsta. In cazul barbatilor, acest fenomen are doua explicatii: substantele grase (placa) se depoziteaza pe vasele de sange din penis si impiedica cicuitul sanguin, ceea ce duce la o atrofiere partiala a organului. In al doilea rand, se strange colagen in exces pe tesutul care face posibila erectia. Incepand cu varsta de 40 de ani si testiculele incep sa-si micsoreze diametrul. In cazul femeilor, schimbarile sunt cauzate de pierderea estrogenului atunci cand intra la menopauza, ceea ce reduce semnificativ circuitul sanguin in zona genitala. Si uterul se micsoreaza, intorcandu-se la marimea pe care o avea cand femeia nici nu ajunsese la adolescenta, caci organismul simte ca organul nu mai este activ si nu isi mai risipeste energia cu el. Si glandele mamare resimt imbatranirea, asa ca sanii isi pierd din volum si se lasa. O dieta saraca in grasimi si cat se poate de sanatoasa iti va asigura o viata sexuala buna cat mai mult timp. Creierul Creierul incepe sa se micsoreze de la varsta de 20 de ani si, in decursul vietii, isi pierde in jur de 10-15% din marime. El cantareste cam 400g la nastere, in adolescenta are in jur de 1,4 kg si de la 20 de ani scade. Oamenii de stiinta inca nu stiu motivul, dar cred ca este vorba de o acumulare de toxine, care impiedica regenerarea celulara. Problemele sunt accelerate de fumat, alcool sau diabet. Si obezitatea si colesterolul marit au un impact considerabil. Scanarile arata ca lobul frontal si cel temporal se micsoreaza cel mai mult. Totusi, acest proces nu afecteaza capacitatea de gandire si concentrare. Cu cat faci mai multe exercitii si ai o activitate mintala regulata, cu atat vei fi mai sanatos si vei avea un creier mai puternic. Un studiu australian arata ca hipocampusul oamenilor de peste 60 de ani care si-au folosit intens creierul pe toata durata vietii pierde cu 8,3 procente mai putin din volumul organului, fata de alte cazuri. Fata Cercetatorii cred ca pierderea tonusului muscular duce la micsorarea fetei, dar studiile recente spun ca s-ar putea ca tocmai pierderea masei osoase sa produca acest lucru, caci oasele se micsoreaza si trag si muschii si pielea dupa ele. Maxilarul se micsoreaza foarte repede. Spre exemplu, daca pierzi un dinte, pielea imediat se va plia pe noua forma. Cel mai bine este sa pastrezi o igiena orala corespunzatoare, astfel incat sa ai dantura perfecta si sa nu te confrunti cu astfel de probleme. Vezica La 25 de ani, vezica unei persoane normale poate retine in jur de doua cani de lichid, dar pana la 65 de ani marimea se injumatateste. Evita alcoolul si cafeaua in exces, caci ele irita vezica. In plus, poti face exercitii care sa iti intareasca muschii pelvieni, pentru un control mai bun. Timusul Timusul este un organ micut, situat deasupra inimii, care produce celule ce previn infectiile. El este mai mare in copilarie, ajungand de marimea unui mar, dar incepe sa isi piarda din volum la pubertate. Astfel, sistemul imunitar este mai slabit si oamenii sunt mai predispusi la boli, inclusiv cancer. Un regim cu putine calorii iti va ajuta sistemul imunitar sa ramana in forma pentru mai mult timp. In afara de toate aceste organe care se micsoreaza, unele fac exact contrariul si cresc pe masura ce anii trec. Urechile si nasul cresc Partea interna a lobului urechii ramane la aceeasi marime, dar la exterior majoritatea urechilor se alungesc. Explicatia ar fi ca sunt facute din cartilaje, care continua sa creasca si dupa ce oasele se opresc. In plus, acestea, la fel ca pielea, pe masura ce imbatranesc isi pierd din elasticitate si se subtiaza, dand un aspect „lasat”. Labele picioarelor Acestea se lungesc si latesc in timp, caci tendoanele si ligamentele isi pierd elasticitatea. La fiecare 10 ani o persoana mai poate creste cu o jumatate sau chiar un numar la pantofi.