Japonia, a 4-a echipa calificată la CM 2018

12:05

Depratamentul Instituţiilor Penitenciare neagă faptul că tânărul de 31 de ani, decedat acum câteva zile în unul dintre penitenciare s-ar fi aflat în instuţie pe parcursul a două săptămâni. Mai mult, acesta s-ar fi stins din viaţă în Penitenciarul 16 - Pruncul, care are statut de spital penitenciar, şi nu în Penitenciarul 13. Potrivit directorului DIP, Aureliu Suhan, acesta s-a aflat în Penitenciarul 13 doar câteva ore, pe 24 august, după care a fost transferat la Pruncul unde şi a decedat, de pneumonie, potrivit declaraţiilor oficiale, la data de 26 august, în jurul orei 3:00 noaptea.