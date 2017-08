SUA au închis consulatul rus din San Francisco; Reacția Moscovei

11:45

Ousmane Dembele ar fi putut ajunge cu trei ani mai devreme la Barcelona pentru o sumă incomparabil mai mică faţă de cea plătită în această vară pentru transferul său: 105 milioane de euro, plus bonusuri care pot urca valoarea tranzacţiei la 150 de milioane de euro.