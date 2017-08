Bucureştiul face un pas important spre Sudul Basarabiei

16:45

În perioada 14-18 septembrie, va avea loc a II-a ediție a Festivalului Internațional EuroPoezia. Aceasta va fi o ediție Brăila – Cahul, scrie www.infoest.ro. Vor fi prezenți poeți din mai multe state europene. Printre invitați se vor afla Serge Basso de March, Francesco Buffoni, Laura Garavaglia, Dante Maffia, Roberto Mussapi, Claudio Pozzani, Stefano Strazzabosco, Francesco