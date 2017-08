Deschiderea noului an şcolar, în atenţia premierului Pavel Filip

16:05

Procurorii au cerut pentru Ceban o amendă în valoare de 150 de mii de lei, iar pentru finul său, Stanislav Caraman – până la 225 de mii de lei. Cei doi au fost reţinuţi în data de 25 iunie. Potrivit anchetei, Caraman, în calitate de angajat al Serviciului Vamal, a pretins de la o persoană 60 de mii de euro, sub pretextul că are influență asupra unor procurori. Persoana de la care urma să primească banii era învinuită de fabricarea și punerea în circulație a unor carduri bancare. Bănuiţii au reuşit să primească 12 mii de euro, iar cea de-a doua tranşă, în valoare de 30 de mii de euro, a fost transmisă sub control CNA.