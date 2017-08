Doi vloggeri, o singură forță: umorul! Nanu Danu și Victoria Roșca parodiază „instinctul bărbătesc”

12:26

„Deși sunt o persoană care crede în dreptul fiecăruia de a alege, nu am fost niciodată de acord cu avortul, își începe ea povestea. Întreruperea de sarcină nu a reprezentat niciodată pentru mine o alegere. Asta până în ziua în care am făcut-o. La 19 săptămâni, când am fost la un control amănunțit, în cadrul […]