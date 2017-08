Surprize pentru oaspeții Aeroportului din Chișinău de Ziua Limbii Române. Cum au fost întâmpinați

17:40

În luna iulie a acestui an, am lansat un concurs unde am vrut să vedem cât de bună este intuiția fanilor „Game of Thrones”. Din cele 10 de personaje principale decedate, doar un singur participant a prezis corect decesul a 9 eroi. Articolul Valar Morghulis: A fost desemnat câștigătorul concursului. El a ghicit 9 din 10 personaje, chiar dacă nu s-a uitat la ultimul sezon apare prima dată în #diez.