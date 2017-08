Pericol pentru mediul înconjurător și sănătate. Specialiștii atrag atenția asupra arderii miriștilor și a deșeurilor menajere

13:16

„Este Ziua Limbii Române! Este al cincilea an de când onorăm la unison, români de-o parte și de alta a Prutului, dar și de peste tot în lume, Limba Română. Prin Decretul numărul 304 din 13 martie 2013, am promulgat Legea 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române în România. Coincidența face ca în același an, […]