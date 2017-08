Andrei Strâmbeanu: „Limba noastră maternă e limba română”. Ce mesaj i-a transmis scriitorul lui Igor Dodon

14:45

Adunarea Generală a ONU va examina la începutul sesiunii anuale din luna septembrie cererea Republicii Moldova privind includerea în agenda Adunării Generale a ONU a unui punct intitulat “Retragerea forţelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova”. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău precizează că este vorba de staționarea ilegală a Grupului operativ al [&hellip The post MAEIE: ONU va examina cererea de retragere a trupelor ruse de pe teritoriul Rep. Moldova appeared first on InfoPrut.