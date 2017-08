Cişmelele, vandalizate din nou. Apa a fost sistată

09:26

Și-au schimbat sexul, iar acum sunt bărbat și femeie, și se căsătoresc – (FOTO) În India, o femeie care a fost bărbat se căsătorește cu un bărbat care a fost femeie. Ei urmează să facă nunta în curând și nu îi interesează ce zice lumea despre povestea lor de dragoste atât de deosebită. Este o poveste de dragoste care va culmina în curând cu prima nuntă dintre o femeie transexuală și un bărbat transexual. Aarav spune: „Eu am 46 de ani în timp ce ea are doar 21 de ani”. Aarav Appukuttan, care a fost născut biologic de sex feminin, și Sukanyeah Krishna, care a fost născută biologic de sex masculin, au suferit recent operații de schimbare de sex, scrie Libertatea. „Am fost întotdeauna bărbat în mintea mea. Nu mi-a fost posibil să mă căsătoresc, deoarece aveam gândurile unui bărbat cu corpul unei femei. În cele din urmă, am luat decizia de a face ceea ce am avut nevoie cel mai mult – intervenția chirurgicală. Acum sunt la fel de fericit ca orice om care se va căsători”, spune el. În timp ce Aarav a avut susținerea familiei sale când a venit vorba de schimbara de sex, Sukanyeah nu a fost la fel de norocoasă. „Într-o zi, am îmbrăcat o saree, îmbrăcată exact ca o femeie și am participat la o nuntă. A creat o mulțime de probleme, dar pentru mine a fost o declarație deschisă a identității mele. Am aplicat pentru a-mi schimba numele chiar a doua zi după ce am împlinit vârsta de 18 ani și am început procedurile pentru tratament „, spune ea. Cei doi intenționează să adopte un copil, deoarece nu va fi ușor pentru ei să devină părinți biologici. „Suntem amândoi foarte entuziasmați de idee”, spune Aarav. Sursă: ziarulnational.md Record Și-au schimbat sexul, iar acum sunt bărbat și femeie, și se căsătoresc – (FOTO) apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.