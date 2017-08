India // Un imobil s-a prăbușit în Mumbai. Mai multe persoane au murit (FOTO)

13:10

Administratorul unei firme, specializată în comerţul cu flori, a fost trimis în judecată pentru evaziune fisacală a întreprinderii şi spălare de bani, ambele infracţiuni comise în proporţii deosebit de mari. Procuratura Anticorupţie a finalizat urmărirea penală atît în privinţa inculpatului, cît şi în privinţa persoanei juridice, pe care acesta o administra. În perioada octombrie 2014 - decembrie 2015, administratorul Societăţii Comerciale „Best Flowers” SRL, fiind conştient de faptul primirii pe conturile bancare personale a plăţilor pentru activitatea desfăşurată, nu a inclus în venitul brut, venitul obţinut din activitatea de întreprinzător în sumă de 4 536 677 lei şi nu a prezentat declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN 12), fapt care a condiţionat diminuarea şi neachitarea impozitului pe venit obţinut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448 367 lei. De asemenea, acesta nu a reflectat în registrul de livrări şi în declaraţia privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1 432 334 lei, din volumul de livrări în sumă de 7 441 784 lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienţii SC „Best Flowers” SRL în conturile bancare personale ale administratorului. Astfel, ca urmare a acţiunilor ilicite ale administratorului firmei, la bugetul de stat nu au fost plătite impozite şi taxe în sumă totală de 1 880 701 lei. De asemenea, în aceiaşi perioadă, inculpatul a organizat transferul de către clienţii firmei pe contul bancar personal a plăţilor în sumă de 363 024 euro, echivalentul a 7 738 938 lei, efectuate on-line pe pagina www.livrareflori.md, pentru bunurile livrate şi serviciile prestate de SC „Best Flowers”. Totodată, în scopul eschivării de la achitarea impozitului, acesta a organizat transferul de către clienţii firmei pentru bunurile livrate şi serviciile prestate, prin intermediul sistemelor de plăţi „Western Union”, „Money Gram”, „Unistream” şi „Zolotaia Corona” a plăţilor pe conturile bancare personale în sumă de 179 204 lei, 8 915 dolari SUA, 34 485 euro, 142 790 ruble, echivalentul a 1 153 347 lei. Banii plasaţi pe conturile sale bancare i-a folosit în scopuri personale, iar venitul obţinut din activitatea de întreprinzător nu l-a declarat în modul stabilit de lege, fapt care a condus la diminuarea şi neachitarea de către firma pe care acesta o administra a impozitului pe venit şi a taxei pe valoare adăugată în sumă totală de 1 880 701 lei, ceea ce constituie proporţii deosebit de mari. Ulterior, acesta a ridicat de pe contul său bancar, deschis în oraşul Iaşi, valuta străină în sumă de 136 376 euro. Fiind conştient de faptul că valuta străină ridicată constituie venitul impozabil al firmei, urmărind scopul tăinuirii originii, amplasării şi deplasării proprietăţii reale a bunurilor în proporţii deosebit de mari despre care ştia că acestea constituie venituri ilicite, a transferat-o pe teritoriul Republicii Moldova. În continuare, acesta a efectuat plăţi pentru diverse bunuri şi servicii, operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar a valutei străine euro şi a monedei naţionale precum şi extrageri de numerar în sumă totală de 6 813 euro şi 138 857 lei. Pentru a deghiza natura şi originea bunurilor în proporții deosebit de mari, despre care cunoștea că acestea constituie venituri ilicite sub forma impozitelor şi taxelor care nu au fost plătite în buget de SC „Best Flowers” SRL, administratorul a încheiat cu SC „Best Flowers” SRL cinci contracte de împrumut, prin care i-a acordat persoanei juridice un împrumut în sumă de 138 605 lei. În scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat statului prin infracţiune, procurorii au dispus sechestrarea autoturismului de model „Mercedes-Benz GLK 220 CDI”, ce-i aparţine administratului firmei, intentând în procesul penal o acţiune civilă în valoare de 1 880 701 lei, ce reprezintă cuantumul taxelor şi impozitelor ce urmau a fi achitate la buget. Dacă va fi recunoscut vinovat, administratorul riscă închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unităţi convenţionale sau cu lichidarea persoanei juridice. The post Ați comandat flori cu livrare? Procuratura: Banii s-au dus pe contul personal al administratorului appeared first on Moldova 24.