OMNIASIG a incheiat doua etape din campania de refacere a traseului turistic spre Varful Omu

Guvernul pregateste o taxa de 0,5% pe activele bancare, ale bancilor si asiguratorilor si ale celorlalte institutii din sectorul bancar, pentru ca nu are destui bani la buget, iar toate atacurile din ultima perioada la adresa bancilor si fondurilor de pensii sunt pentru a justifica aceasta taxa, a spus Florin CITU, membru in comisia Buget Finante, in cadrul emisiunii ZF Live.