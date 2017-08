Oaspeți neașteptați în celulele deținuținuților de la penitenciarul din Cahul. Vezi cu ce au fost ”întâmpinați”

15:35

Secția Cultură a Consiliului raional Ocnița anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Director al Școlii de Arte „T.Negara” or.Ocnița. La concurs poate candida persoana care intruneste urmatoarele criterii: — detine cetatenia Republicii Moldova; — are studii superioare universitare (profil arta); — are grad didactic unu sau superior la una din disciplinele predate in institutie, […]