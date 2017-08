INTERVIU / După 10 ani în Europa, o pianistă basarabeancă a revenit acasă cu un proiect muzical de senzație

18:05

Poliția din Uzbekistan a anunţat că a reținut mai bine de 3700 de persoane pentru că s-au plimbat după căderea întunericului fără un scop anume, relatează Europa Liberă. Dar purtătorul de cuvânt al poliției, Zokir Ismayilov, a declarat că „oamenii cumsecade nu umblă noaptea pe stradă". Poliția regională din Xorazm, în vestul țării central-asiatice, a spus […]