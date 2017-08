VIDEO: Ce şanse are un BMW de peste 20 de ani împotriva unui Bugatti Veyron?

13:46

Fiecare a doua benzinărie își fură clienții la pompă. Este concluzia cu care vin invitaţii şi jurnaliştii din cadrul emisiunii ”Moldova, țară de minune”, de la Publika TV! În cadrul unui experiment, realizat în comun cu jurnaliştii şi inspectorii de la APC, au fost vizate mai multe staţii PECO din ţară. Alimentând câte 10 litri de The post „Fiecare a doua benzinărie își fură clienții la pompă!” Iată la ce concluzie au ajuns Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor! appeared first on Autoexpert.