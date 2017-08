Primii membri desemnaţi în Comisia de delimitare a circumscripţiilor electorale

15:05

Pentru funcţia de membru al CO au depus dosarele trei candidați. Atât Doina Deleu, cât și Larisa Călugăru sunt foste membre ale CO, ultima îndeplinind anterior și funcția de președinte. La concurs și-a depus dosarul și Vitalie Răileanu, pentru care a votat un singur membru CCA. Potrivit legislației, CCA selectează și prezintă Parlamentului câte doi candidați pentru fiecare post vacant la funcția de membru al CO. Legislativul aprobă numirea în funcție a membrilor CO la propunerea comisiei parlamentare de profil și a celei juridice.