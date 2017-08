Traian Băsescu: La București și Chișinău vorbim aceeași limbă, împărtășim aceeași cultură, aceeaşi credinţă

16:26

Ministrul afacerilor externe şi integrării europene Andrei Galbur l-a primit astăzi pe ambasadorul Federaţiei Ruse, Farit Muhametşin. Ministrul Galbur a reconfirmat intenţia ţării noastre de a promova includerea pe agenda sesiunii a 72-a a Adunării Generale ONU a unui subiect suplimentar privind retragerea completă a forţelor militare străine de pe teritoriul Republicii Moldova. Andrei Galbur […] The post Andrei Galbur a reiterat că Moldova va cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană appeared first on Moldova.org.