Conducerea de vârf a ţării a tăcut mâlc la depunerile de flori de astăzi, cu ocazia sărbătorii Ziua Limbii

17:10

Polițiștii de frontieră și grănicerii ucraineni au realizat, în punctul de trecere „Tudora-Starokazacie” schimb de infractori dați în căutare internațională. Din Moldova a fost extrădat un cetățean ucrainean, căutat pentru escrocherie, iar din Ucraina a fost predat un cetățean moldovean, dat în urmărire pentru organizarea migrației ilegale. The post Schimb de infractori în punctul de trecere „Tudora-Starokazacie”. Un moldovean căutat internaţional a ajuns acasă appeared first on Independent.