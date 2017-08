Studentul la medicină care a ajuns IT-ist: „În viitor, medicina are drone-asistenți și operații făcute de roboți”

Intenționai să facistudiile la Facultatea de Medicină, iar acum ești programator. Cum s-a întâmplat? Deși am trecut concursul de două ori, nu am mai apucat să încep studiile la Facultatea de Medicină. În schimb, am absolvit Colegiul de Medicină din Bălți. Timp de 3 ani, medicina a reușit să se transforme într-o pasiune în anii […]

