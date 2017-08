Un arbore al familiilor de limbi vorbite. Unde se află româna

17:35

Un pod imens, care a fost construit timp de 6 ani, a fost inaugurat cu mare fast in Scotia. Are aproape 3 kilometri si a costat mai mult de 1 miliard de lire sterline. Azi dimineata, podul a fost deschis pentru trafic. Odata cu lasarea intunericului, noul pod din Scotia ofera un spectacol neobinuit de lumini. Inaugurarea a fost una fastuoasa. Autoritatile insa au anuntat ca vor avea loc o serie de evenimente, pe parcursul unei saptamani. Podul are o lungime de 2,7 kilometri. Nicola STURGEON, PRIM-MINISTRU SCOTIA: Este un pod uimitor. Este o realizare incredibilă. A fost construit pentru a crea o legătură, bineînţeles, dar nu numai. Intregul proiect reprezinta un sistem de transport inteligent, ce presupune viteze obligatorii in functie de nevoile traficului si benzi speciale pentru autobuze. Sursă: protv.md