(INFOGRAFIC) Ucraina acuză Rusia că a transformat Crimeea într-un „lagăr de concentrare”

15:05

Şeful statului declară că va respinge candidatura identificată de către PD „care merită" funcţia vacantă de ministru al Apărării, dacă acesta va fi membru de partid, în contextul anunțului făcut de președintele Parlamentului, Andrian Candu cum că democrații au identificat o candidatură pentru funcția rămasă vacantă, dar nu a oferit nume.