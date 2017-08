Chiar și fără Simona, România va avea o reprezentantă în turul 3 la US Open

15:56

ca să-ţi meargă ziua bine, când ieşi din casă să păşeşti cu dreptul; aduce ghinion să te intorci din drum; pentru a te proteja de ghinioane trebuie să porţi o panglică albastră; dacă îţi ţiuie urechea este semn că cineva te injură; dacă te mănâncă palma stângă vei lua bani, iar cea dreaptă vei da; dacă un pahar sau o farfurie este spart/ă în timpul unei petreceri, căsnicia va fi fericită; dacă stai pe colţul mesei, nu te vei mai căsători; dacă spargi oglinda, o să ai 7 ani de ghinion, sau o altă variantă este că te vei căsători în atâţia ani câte cioburi sunt; dacă omori un corb, rănesti spiritul unui mare înaintaş care a luat forma corbului pentru a vizita lumea; dacă scapi o cratiţă care se opreşte pe podea cu gura în jos, înseamnă că îţi vei vedea curând iubitul/a; dacă îţi pui o dorinţă în timp ce arunci o monedă într-o fântână, aceasta se va îndeplini. Gândeşte-te la o dorinţă în timp ce îţi pui pe degetul inelar al mâinii stângi verigheta unei femei măritate; învârte-o de trei ori şi dorinţa ta va deveni curând realitate; aduce ghinion să dai laptele în foc; o pană de lebădă introdusă în perna partenerului de viaţă, îţi va asigura fidelitatea lui; o lingură scăpată pe jos, este semn că iubitul/a trebuie să vină acasă; dacă te căsătoreşti în luna mai, viaţa îţi va fi grea şi plină de amărăciuni; dacă te mănâncă nasul, urmează să te cerţi, să iei bătaie, sau să te sărute un nebun; dacă verşi sare, te va urmări ghinionul în cazul în care nu arunci imediat un pic de piper, peste umar, exact in ochii demonului care aşteaptă să-şi facă treaba; pune sare pe treptele de la intrare în noua ta casă şi ghinionul va fi ţinut afara; supa sărată înseamnă că bucatarul este indragostit; dacă vezi o pisică neagră, îţi va aduce ghinion, iar pentru a scăpa trebuie să faci trei pasi inapoi; dacă verşi sare pe jos, este semn de ceartă; dacă cuţitul este cu tăişul în sus, înseamnă ceartă în familie; mireasa trebuie să poarte în ziua nunţii ceva vechi, ceva nou, ceva împrumutat şi ceva albastru şi atunci căsnicia ei va fi lungă şi fericită; Simbolul ochiului albastru se crede că alungă ghinionul şi deochiul, această credinţă fiind foarte răspîndită în Turcia şi în alte ţări musulmane. Cele mai ciudate 50 de superstiţii din România şi din întreaga lume 1. În India se crede şi în prezent că masturbarea duce invariabil la impotenţă sexuală 2. În Japonia, pe de altă parte se crede că masturbarea creşte coeficientul de inteligenţă al bărbaţilor, pe motiv că aceştia se pot concentra mai uşor dacă s-au masturbat recent. 3. În unele părţi din România se crede că dacă apare vreun păduche pe fruntea unui om care boleşte la pat, acela nu va trăi mult. 4. Tot la noi în ţară se crede că nu este bine sa se tăia unghiile copilului mic, până ce acesta împlineşte vârsta de un an, căci altfel devine hoţ când va creşte. 5. La români se crede că atunci când visezi urs, are să dea norocul peste tine. 6. La englezi se crede că la capătul curcubeului este întotdeauna o comoară îngropată. 7. Soldaţii romani obişnuiau să studieze antent furnicili înainte de începerea bătăliilor. Dacă furnicile se luptau între ele, întreaga armată romană de la generali la centurioni, decurioni şi simpli legionari, era convinsă că inamicul era undeva pe aproape. 8. În toată Europa se crede că dacă te mănâncă palma, este semn că vei primi bani. 9. La fel, o veche superstiţie europeană spune că nu este bine să te căsătoreşti în luna mai, altfel mariajul nu va ţine nici măcar un an de zile. 10. Nu trebuie să deschizi umbrela în interiorul casei, căci acest gest ar atrage ghinionul. 11. În România se mai crede că dacă eşti căsătorit, nu trebuie să mănânci pe vatra cuptorului, căci ajungi văduv. 12. O veche credinţă europeană spune că dacă stai în interiorul unui cerc, eşti la adăpost de spiritele rele. 13. La fel, dacă ai un caras auriu în acvariu, atragi ghinionul în casă. 14. Când rămâne mămăliga lipită pe ceaun, să n-o mănânci căci vin necazurile despre tine. Este o superstiţie răspândită mai ales în Moldova. 15. La români se crede dintotdeauna că nu este bine să faci copiii în zilele de sărbătoare, căci acei copii se vor naşte cocoşaţi sau cu vreun alt defect fizic. 16. Tot la români se crede că cine fură vreo găină sau altă pasăre de curte, pe lumea cealaltă va fi pedepsit să le numere toţi fulgii. După ce termină de numărat, vine o pală de vânt şi risipeşte fulgii, iar hoţul de găini trebuie să numere iarăşi fulgii şi penele păsărilor pe care le-a furat cât timp trăia. 17. Pentru a avea noroc tot anul, trebuie să porţi haine noi în ziua de Paşte. 18. Când data de 13 a fiecărei luni cade într-o zi de vineri, acea zi este prin devfiniţie una plină de ghinioane. 19. Dacă o pasăre mică se izbeşste în zbor de fereastra unei case şi moare în urma impactului, în multe ţări din lume, se crede că cineva din acea casă va muri în scurt timp. 20. În Moldova se crede că oamenii care au gropiţe în obraji sunt predispuşi să fure. 21. Dacă faci focul iar lemnele aprinsede tine ţiuie şi şuieră, este semn că te vei certa cu cineva. 22. La români exista pe vremuri interdicţia de a omorâ orice fluture intrat ziua în casă, căci se credea că acela este sufletul unui copil omorât. 23. Când tinerii merg la cununie şi pe drum viitoarea mireasă se împiedică de ceva, este semn sigur că nu mai este fecioară. 24. La români se credea că nu este bine să se sacrifice animale sau păsări în ziua de duminică, căci este mare păcat. 25. Tot la români se crede că diavolii aud tot ce vorbesc oamenii, nu însă şi ce gîndes aceştia. 26. În Oltenia se credea că nu este bine ca mamele să-şi sărute băieţeii pe spate, căci aceştia se vor face curvari şi afemeiaţi atunci când vor creşte mari şi vor deveni bărbaţi. 27. În Franţa se crede că dacă ţii în mână o broască ţestoasă şi aceasta se urinează pe tine, atunci trebuei să-ţi pui orice dorinţă, căci se va îndeplini negreşit. 28. Dacă omori greieri, vei atrage ghinionul asupra ta. 29. Când îţi rugineşte vreun cuţit, este semn că cineva din casă a tăiat ceva de furat cu acel cuţit. 30. La chinezi se crede că statuile cu lei şi dragoni din faţa caselor alungă toţi demonii. 31. La polonezi se crede că dacă miroşi o floare de păpădie, vei urina în pat în noaptea următoare. 32. La foarte multe culturi se crede că rolul vălului miresei este acela de a o proteja de deochi şi ghinion. 33. Marinarii se fereau să ucidă chiar şi accidental pescăruşi sau albatroşi, de teama ghinionului care urma să le lovească atât echipajul, cât şi corăbile. 34. Se crede că croncănitul ciorilor anunţă mari nenorociri. 35. Se crede că oamenii care au mâinile calde, au în schimb sufletul rece. 36. La români se credea că niciu bogat nu va intra în Rai, căci „nimeni nu poate să o boierească în amândouă lumile”. 37. Când îţi transpiră palmele, vei lua bătaie. 38. Să nu-ţi faci nevoile pe poarta sau gardul cuiva, căci pe lumea cealaltă acela îşi va face nevoile pe tine. 39. Când îţi ţiuie urechile, te înjură sau te vorbeşte de rău cineva. 40. Când la masă se varsă vinul din pahar, este semn de veselie. 41. Dacă iarna pisicile se apucă brusc să sară şi să se joace prin casă, este semn sigur de ninsoare cu viscol. 42. La români se crede că Sfârşitul Lumii va veni când vor fi crâşme la toate marginile de drum, moşnegii vor lua de neveste fete tinere, iar babele vor lua de soţim bărbaţi tineri. 43. Nu trebuie să omori câine sau pisică, căci nu-ţi vor ieşi murăturile bune. 44. În Turcia se crede că nu este bine să mesteci gumă de mestecat la miezul nopţii, căci mesteci din carnea celor morţi. 45. În Marea Britanie se crede că nu este bine să mănânci salată verde, căci nu vei mai putea face copii. 46. Când cântă cocoşul în pragul uşii, urmează să îţi vină oaspeţi acasă. 47. În Spania, se obişnuieşte să se mănânce struguri în noaptea de Anul Nou pentru a goni ghinionul din anul care tocmai a sosit. 48. Se crede că dacă ai mereu un măgar în preajmă, diavolii nu se vor apropia niciodată de tine. 49. Când cucul cântă şi noaptea, va fi un an bun. 50. Nu trebuie niciodată ca băieţeii să fie loviţi sau ameninţaţi cu mătura, căci atunci când vor ajunge bărbaţi, vor fugi fetele de ei.