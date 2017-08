(GALERIE FOTO) Top 10 cele mai bune aeroporturi: Scaune de masaj gratuite şi grădini interioare cu fluturi

14:45

Barcelona mai vrea cu orice preţ un transfer după ce l-a adus în locul lui Neymar pe francezul Ousmane Dembele, cumpărat de la Borussia Dortmund pentru 105 milioane de euro, plus bonusuri în valoare de 45 de milioane de euro. The post Trei jucători pe lista Barcelonei în cazul în care îl ratează pe Coutinho appeared first on Independent.