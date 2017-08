Flagrant // O femeie chirurg de la Spitalul de urgenţă a cerut o mită de 13 000 de lei de la o pacientă

09:56

Starea de urgență continuă în Texas, unde au fost mobilizați 12.000 de soldați ca răspuns la inundațiile monumentale cauzate de uraganul Harvey, care a paralizat metropola Houston, scrie AFP. După trei decese confirmate legate de Harvey în acest weekend, furtuna ar fi provocat moartea a încă șase persoane, potrivit Departamentului Judiciar Harris County. În urma autopsiilor urmează să se stabilească exact cauza morții acestora. Principala amenințare rămâne, însă, creșterea apelor după ce furtuna pare să crească din nou în intensitate și ar putea lovi a doua oară Huston, al patrulea cel mai mare oraș din Statele Unite, cu 2,3 ​​milioane de locuitori. Se așteaptă ca punctul de maximă intensitate să fie atins abia miercuri sau joi, citează Libertatea.ro. Localnicii au fost instruiți să rămână în case de către primarul care a dorit să evite un exod masiv și potențial periculos. În cursul zilei de luni, la aproape trei zile după ce uraganul din categoria 4 a lovit Golful Mexic, a continuat să plouă. Peste 2.000 de persoane au fost salvate până în prezent de către poliția și pompierii din Houston. Operațiunile de salvare care se desfășoară adesea cu bărci sau bărci ușoare pe străzile care au devenit canale, și apa care continuă să crească. Autoritățile locale au apelat la texani pentru solidaritate, în special pentru cei care au bărci. Agenția Federală de Urgență, Fema, se pregătește să găzduiască 30.000 de persoane în centre de primire de urgență din regiune. În Houston, 5.500 de persoane se aflau în centre luni dimineața, iar numărul lor urmează să crească „în mod exponențial”, potrivit primarului. În Washington, în ajunul călătoriei sale în țară marți, Donald Trump a salutat coordonarea eforturilor de ajutorare între autoritățile federale și locale. „Este un volum istoric de apă”, a spus el de la Casa Albă. „Nu a existat niciodată așa ceva. Oamenii o administrează incredibil de bine, texanii au perseverat cu adevărat. Guvernul federal este gata să susțină acest efort, dar pentru moment cel mai important lucru este să asigure siguranța celor care sunt încă amenințați”, a adăugat el. Inima furtunii, care se mișcă încet, trebuie să se întoarcă în golf, marți, înainte de a se ridica miercuri spre nord-est, lovind sud-vestul Louisiana. Vântul este așteptat să rămână la o viteză moderată de aproximativ 75 km/h. The post Uraganul Harvey crește din nou în intensitate. Ar putea lovi a doua oară Huston (FOTO) appeared first on Moldova 24.