Un manager al unui magazin de construcții, șantajat de doi indivizi. Au fost reținuți în flagrant (VIDEO)

Primăria municipiului Chişinău va amenaja în perioada următoare, 11 locuri noi de joacă pentru copii, dar şi un teren de fitness. Potrivit unei dispoziţii a primarului general interimar al capitalei, Nistor Grozavu, terenurile de joacă vor fi instalate în curţile blocurilor de locuinţe. De asemenea, un loc de joacă pentru copii, dar şi un teren de fitness va fi amenajat în comuna Bubuieci, iar în localitatea Ţânţăreni vor fi amenajate 3 terenuri de joacă pentru copii.