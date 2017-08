Taylor Swift a stabilit un record după ce noul ei videoclip a fost vizualizat de peste 43 de milioane de ori în 24 de ore de la debut

Cântăreaţa americană Taylor Swift a stabilit un record pe YouTube, după ce noul ei videoclip, “Look What You Made Me Do”, a fost vizualizat de peste 43 de milioane de ori în primele 24 de ore de la mo

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnal.md